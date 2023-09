Mali : au moins 64 morts dans des attaques terroristes à Gao et Tombouctou

De nouvelles attaques terroristes ont été enregistrées au Mali, précisément contre la position des Forces Armées Maliennes (FAMas) de Bamba et le bateau "Tombouctou" reliant Gao à Mopti, dans la journée du jeudi 07 septembre 2023. Cette situation a causé la mort d'au moins 49 civils et 15 militaires, des blessés et des dégâts matériels sur le bateau.

64 morts dans de nouvelles attaques terroristes au Mali

Au moins 64 morts, des blessés graves et des dégâts matériels. C'est le bilan provisoire de la double attaque terroriste enregistrée contre la position des Forces Armées Maliennes - FAMas de Bamba et le bateau "Tombouctou" reliant Gao à Mopti. Selon le communiqué du gouvernement de transition, ces attaques ont été revendiquées par les terroristes du « Groupe de soutien à l'Islam et aux musulmans ».

En effet, tout a commencé par l'attaque du bateau parti de Mopti et qui devait rejoindre Gao puis Tombouctou. Ensuite c'est le tour des militaires du camp de Bamba de recevoir la visite des terroristes. Ainsi, plusieurs morts ont été déplorés au niveau des compatriotes et une riposte immédiate a abouti à la neutralisation des assaillants. « En riposte à cette double, une action combinée aéroterrestre de nos vaillantes FAMas a permis de neutraliser une cinquantaine de terroristes », peut-on lire dans le communiqué qui précise que des dispositions immédiates ont été prises pour évacuer tous les passagers, les blessés et sécuriser les lieux, qui font toujours l'objet de ratissage et de surveillance.

Un deuil de trois jours annoncé

Suite à ces nouvelles attaques terroristes ayant causé plusieurs morts aussi bien dans le rang des soldats que des civils, le gouvernement de la transition a décrété trois jours de deuil national à compter de ce vendredi. Le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, n'a pas manqué d'exprimer, par la voix du porte-parole du gouvernement Abdoulaye Maïga, ses condoléances les plus émues aux familles éplorées et prompt rétablissement aux blessés.

Aussi, le gouvernement de transition a-t-il réitéré son « engagement sans faille à éradiquer le terrorisme, sous toutes ses formes et à poursuivre la réalisation des objectifs de la Transition, seule voie salvatrice de la Refondation de notre patrie ».