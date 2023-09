Burkina Faso : 03 militaires mis aux arrêts pour tentative de coup d'État

Au Burkina Faso, trois (03) militaires viennent d'être arrêtés pour tentative de coup d'État. Selon les informations, ces derniers sont accusés de vouloir déstabiliser le régime du capitaine Ibrahim Traoré.

Burkina Faso : 03 militaires arrêtés pour complot contre la sûreté de l’Etat

Le parquet militaire du Burkina Faso a pris une grande décision. Il s'agit de la mise aux arrêts de trois (03) soldats accusés de vouloir «déstabiliser» le régime de transition issu du coup d’État du capitaine Ibrahim Traoré. C'est à travers un communiqué rendu public par le procureur militaire que l'information a été annoncée.

A en croire le procureur militaire de Ouagadougou, les mis en cause ont été arrêtés et mis en examen pour «complot contre la sûreté de l’État». Dans son communiqué, le commandant Alphonse Zorma, procureur militaire, a indiqué que le parquet a été saisi « des faits selon lesquels des militaires et anciens militaires, en intelligence, procéderaient à l’identification de points sensibles et de domiciles dont celui du président de la transition – le capitaine Ibrahim Traoré – et de certaines autorités civiles et militaires en vue de déstabiliser la conduite de la transition ».

Ainsi, une enquête a été ouverte et a permis de mettre les accusés en détention préventive. « À ce jour, trois militaires en cause ont été interpellés et présentés à un juge d’instruction qui les a mis en examen et placés en détention préventive pour des faits de complot militaire, violation de consignes militaires, complot contre la sûreté de l’État, association de malfaiteurs et mise en danger de la vie d’autrui », a fait savoir le procureur militaire avant de préciser que les mis en cause « ont reconnu sans ambages les faits ».