Côte d'Ivoire : Une délégation du CHU d’Angers en visite au CHR d’ Abobo

Le Centre hospitalier régional Houphouët-Boigny d’ Abobo va bientôt bénéficier de l’expertise du Centre hospitalier universitaire d’Angers, en France. En effet, une mission exploratoire a débuté depuis le lundi 4 septembre 2023 avec pour objectif de recenser tous les besoins de ce centre. La mission a également pour but de créer une collaboration entre ces deux entités afin d’être plus performant dans la qualité des services.

"Nous mettrons toutes les priorités en avance afin de pouvoir mettre nos compétences et du matériel à votre service pour vous aider à mieux fonctionner", a dit la délégation française ccomposée de Marie Christine Ruffié, chef de mission et directrice générale du CHU de Laval, d’Audrey Rousseau , médecin, professeur des universités en anatomo-pathologie et responsable relations internationales de la faculté de santé d’Angers, de Hussein Yassine, médecin, praticien hospitalier en réanimation, président CME du CHG de Laval et de Françoise Ferval, pharmacienne et praticien hospitalier.

La directrice du centre hospitalier régional d’Abobo a exprimé sa reconnaissance à cette délégation pour ce partenariat que sa structure noue avec le CHU d’Angers. Elle a dit espérer que cela aboutisse à une véritable collaboration.