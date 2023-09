Côte d'Ivoire : Blé Goudé salue le calme lors des élections locales

À l'issue des élections locales du samedi 2 septembre 2023, Charles Blé Goudé a tenu à adresser ses félicitations aux Ivoiriens "pour leur discipline". Le président du COJEP (Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples) s'est réjoui du calme qui a prévalu lors de la tenue des élections régionales et municipales.

Blé Goudé : "Les Ivoiriens doivent être félicités pour leur discipline"

Dans une déclaration officielle, Charles Blé Goudé s'est félicité du calme qui a prévalu lors des élections locales du samedi 2 septembre 2023. "Les Ivoiriens doivent être félicités pour leur discipline. Je voudrais les féliciter. Les partisans, les soutiens de tous les candidats de quelque bords politiques qu'ils soient, je voudrais vous féliciter pour votre comportement citoyen. Vous venez ainsi de démontrer ce en quoi vous espérer. Vous espérez en une Côte d'Ivoire paisible, en une Côte d'Ivoire calme, mais surtout vous espérez aussi que l'on vous serve un scrutin électoral crédible, transparent", a affirmé le fondateur du COJEP.

Pour le président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, les raisons ne manquaient pas pour que ces élections connaissent des troubles. "Nous avons noté plusieurs dysfonctionnements. Des bureaux de vote qui ont ouvert à 10 H 30, là où on attendait qu'ils ouvrent à 8 heures. On ne sait pas trop pourquoi. Aucune communication n'a été faite là-dessus. Des tablettes de la CEI (Commission électorale indépendante, NDLR) qui ne fonctionnaient pas. Des urnes qui sont venues en retard", a fait remarquer l'ancien ministre de la Jeunesse de Laurent Gbagbo.

Charles Blé Goudé a fait remarquer que malgré ces dysfonctionnements, les Ivoiriens sont restés calmes et concentrés. "À la suite des élections, il y a aussi des contestations. Certains candidats du pouvoir ont estimé qu'il y a eu de la tricherie. Des candidats de l'opposition ont estimé qu'il y a eu de la tricherie. Des candidats indépendants ont estimé qu'il y a eu de la tricherie", a poursuivi l'opposant ivoirien qui dit tourner son regard vers la CEI.

L'ex-détenu de la prison de Scheveningen a ajouté qu'il faut apporter des mesures correctives "pour qu'à l'avenir, les Ivoiriens aient droit à un scrutin transparent, à un scrutin crédible".

Rappelons que Charles Blé Goudé avait lancé une Opération zéro blessé, zéro mort pour sensibiliser les Ivoiriens avant les élections locales.