Haut-Sassandra : Mamadou Touré rencontre les conseillers régionaux

Au lendemain de sa brillante victoire aux élections régionales dans le Haut-Sassandra, Mamadou Touré a eu une rencontre avec les conseillers régionaux de sa liste le samedi 9 septembre 2023 à son domicile sis à Daloa. Le nouveau président de conseil régional a profité de l'occasion pour leur adresser ses remerciements pour leur engagement et leur détermination.

Haut-Sassandra : Mamadou Touré met les conseillers régionaux en mission

Mamadou Touré n'a pas manqué de félicité les conseillers régionaux de sa liste pour leur engagement et leur détermination lors de la campagne électorale des élections régionales et la victoire du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix). Après avoir envoyé les élus locaux en tournée de remerciement auprès des populations, le président nouvellement élu du conseil régional du Haut-Sassandra a aussi saisi l'opportunité pour leur demander d'avoir du respect pour les militants des adversaires.

"Nous devons fêter, mais nous ne devons pas narguer nos adversaires. Dans le Haut-Sassandra, les élections se sont passées dans le calme et dans la paix. Nos adversaires ont fait preuve de grandeur d'esprit. Dès le lendemain des élections, le premier vice-président du conseil sortant, Brito Boniface m'a appelé au nom du professeur Alphonse Djédjé Mady pour me féliciter. Stéphane Kipré m'a également appelé. C'est un acte de maturité et nous devons en tenir compte", a souligné Mamadou Touré.

Dans la foulée, le ministre de la Promotion de la jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique a annoncé une grande cérémonie de remeerciement le samedi 30 septembre 2023. Il a aussi fait savoir qu'un séminaire sera organisé pour définir les axes de fonctionnement de l'institution qu'il pilote, ainsi que le programme de développement de la région. Un plan de travail a d'ores et déjà été élaboré avec l'avis des conseillers. Ce plan prend en compte le programme de campagne, faut-il le noter.

La rencontre a tourné aussi sur l'élection des conseillers municipaux. Mamadou Touré a invité tous les conseillers municipaux à se mobiliser le jour de l'élection pour assurer une victoire éclatante aux maires du RHDP. Mamadou Touré a également mis en mission les maires pour être les directeurs de campagne pour les élections sénatoriales du 16 septembre.