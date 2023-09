Séisme au Maroc : La compassion de Denis Sassou-N'Guesso

À la suite du séisme au Maroc, Denis Sassou-Nguesso, le président de la République démocratique du Congo, a adressé un message de compassion au peuple marocain et à Sa majesté Mohammed VI.

Séisme au Maroc : Denis Sassou-Nguesso envoie un message à Mohammed VI

Vendredi 7 septembre 2023, le séisme au Maroc a fait plus de 2100 morts dans le sud-ouest du pays. Selon le Centre marocain pour la recherche scientifique et technique, le tremblement de terre a atteint le taux de magnitude 7. C'est le plus puissant jamais survenu au Maroc.

Devant ce drame que subit le royaume chérifien, Denis Sassou-Nguesso a envoyé un message au roi Mohammed VI et aux Marocains.

"À Sa Majesté, Mohammed VI, roi du Maroc C'est avec une grande consternation et une vive émotion que J'ai appris les énormes pertes en vies humaines et les importants dégâts matériels survenus, dans la nuit du vendredi 8 au samedi 9 septembre 2023, suite à un violent séisme dans certaines villes et autres localités de votre pays. En cette circonstance très douloureuse, face à ce bilan tragique encore provisoire, Je voudrais, au nom du Peuple et du gouvernement congolais ainsi qu'au mien propre, vous adresser mes condoléances les plus attristées et exprimer mon entière solidarité à Votre Majesté, au Peuple frère du Maroc et particulièrement aux populations victimes de cette catastrophe naturelle", fait savoir le président de la République démocratique du Congo dans un tweet.

La télévision marocaine avance que ce sont "plus de 18 000 familles" qui ont été affectées par le séisme dans la province d'Al-Haouz. Par ailleurs, le ministère marocain de l'Éducation a décidé de la "suspencion" des cours dans les écoles se trouvant dans les localités les plus frappées dans ladite province.

De son côté, la Croix Rouge internationale a donné l'alerte sur la nécessité des besoins au Maroc, "24 à 48 heures critiques" et des besoins durant des "mois, voire des années".