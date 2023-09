CAN 2023 : liste des 22 pays déjà qualifiés pour la phase finale

La 6ème et dernière journée des éliminatoires de la coupe d'Afrique des Nations 2023 - CAN 2023, est actuellement en cours lors de cette trêve internationale de septembre. Ainsi, en attendant la fin de cette dernière journée, on connaît déjà 22 équipes qualifiées sur les 24 attendues pour la phase finale de cette compétition qui aura lieu en Côte d'Ivoire.

CAN 2023 (Q) : en attendant la fin de la 6eme journée, 22 pays déjà qualifiés

La Coupe d'Afrique des Nations 2023 - CAN 2023, va se disputer du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d’Ivoire. Comme l'édition précédente au Cameroun, c'est 24 nations qui vont participer à cette grande messe de football continental. Tous les pays qualifiés sont connus à l'exception de ceux du groupe C. En effet, dans ce groupe réduit à 3 équipes, la concurrence est très rude et ce n'est que les rencontres de la 6eme et dernière journée, qui vont déterminer les deux équipes qui obtiendront le deux tickets disponibles du groupe C afin d'atteindre les 24 pays attendus.

Ainsi, avant les ultimes confrontations de la 6e et dernière journée des éliminatoires qui vont être jouées mardi 12 septembre, les 22 nations déjà qualifiées sur 24 attendues pour la phase finale sont connues.

Les sélections qualifiées pour la CAN 2023 :

1 Côte d’Ivoire (Groupe H- Pays-hôte)



2 Maroc (Groupe K)

3 Algérie (Groupe F)

4 Sénégal (Groupe L)

5 Afrique du Sud (Groupe K)

6 Burkina Faso (Groupe B)

7 Tunisie (Groupe J)

8 Egypte (Groupe D)

9 Zambie (Groupe H)

10 Guinée Equatoriale (Groupe J)

11 Nigeria (Groupe A)

12 Cap-Vert (Groupe B)

13 Guinée-Bissau (Groupe A)

14 Mali (Groupe G)

15 Guinée (Groupe D)

16 Ghana (Groupe E)

17 Angola (Groupe E)

18 Tanzanie (Groupe F)

19 Mozambique (Groupe L)

20 Mauritanie (Groupe I)

21 RD Congo (Groupe I)

22 Gambie (Groupe G)