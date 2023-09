Burkina Faso : Ibrahim Traoré renforce l'économie de la nation

Dans le but de dynamiser l’économie et promouvoir le développement social du peuple burkinabè, le gouvernement a enclenché une phase primordiale. En effet, la première antenne régionale du Fonds Burkinabè de Développement Économique et Social (FBDES) a ouvert ses portes à Bobo-Dioulasso, au cœur de la région des Hauts-Bassins. Une initiative du Président Ibrahim Traoré qui prouve le développement de la décentralisation des activités du FBDES. Elle consiste à rapprocher mieux les bénéficiaires des interventions du fonds, pour une transparence dans le développement des projets du pays.

À en croire le ministre de l’Économie, des Finances et de la Prospective, Aboubakar Nacanabo l'antenne régionale a d'une importance capitale. Elle assure le développement de l’entrepreneuriat dans la capitale économique du peuple burkinabè. En outre, l'engagement du FBDES dans le développement économique et social du pays est apprécié et félicité par les autorités.

Par ailleurs, la collaboration et la prise des décisions salutaires dans les secteurs d'activité du pays sont en cours de renforcement. Cette stratégie démontre la détermination du président de la transition pour l'épanouissement du peuple burkinabè. Il a renforcé son engagement en faveur du développement économique et social du pays.