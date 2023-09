Côte d'Ivoire-Taabo : Les meilleurs élèves d'Ahondo récompensés

À l'initiative de l'organisation la Jeunesse leader d'Ahondo, les meilleurs élèves du village d'Ahondo (dans le département de Taabo), ont été récompensés au cours d'une cérémonie le dimanche 10 septembre 2023. Ce sont au total 45 élèves qui ont reçu des kits scolaires.

Côte d'Ivoire : La Jeunesse leader d'Ahondo prône l'excellence à Taabo

La veille de la rentrée scolaire 2023-2024 a été le moment choisi par la Jeunesse leader d'Ahondo pour honorer 45 élèves issus des écoles primaires Ahondo 1, Ahondo 2 et Ahondo 3. Les élèves de niveau CP1, CP2, CE1, CE2 et CM1 ont été récompensés lors d'une cérémonie de distinction le dimanche 10 septembre 2023.

Le premier de chaque classe a reçu un kit scolaire contenant une tenue scolaire, des livres, des stylos, un ensemble géométrique, des crayons et des cahiers. Par ailleurs, le deuxième et le troisième ont eu droit au même kit sauf la tenue scolaire.

Pour cette première édition, les responsables de la Jeunesse leader d'Ahondo n'ont pas pris en compte le meilleur élève de chaque école.

Dans le souci de joindre l'utile à l'agréable, la remise de prix a été précédée de la finale d'un tournoi de maracana de nuit, remporté par l'équipe FC Briseur de coeur. Les vainqueurs de la compétition sont repartis avec un trophée, une récompense financière et un jeu de maillot. Le finaliste malheureux a pu se consoler avec un ballon de football et un don en espèces. Les arbitres, le meilleur buteur et l'équipe fair-play ont également été récompensés. La Jeunesse leader d'Ahondo a également offert des boîtes de craie et des paquets de rames aux directeurs des trois écoles primaires.

Il faut noter que pour cette première édition, la JLA a bénéficié du soutien de docteur Anoh Brou Didier, maitre de conférences à l'université Alassane Ouattara de Cocody.