Le général Brice Oligui Nguema met fin à la vente des terres gabonaises aux étrangers

Après sa prestation de serment pour diriger la Transition au Gabon en tant que chef de l'Etat, le général Brice Oligui Nguema prend de courageuses décisions. À cet effet, le nouvel homme fort du pays a interdit la vente des terres gabonaises aux étrangers.

Brice Oligui Nguema dit non à la vente des terres gabonaises aux étrangers

La vente des terres gabonaises aux étrangers est désormais interdite. C'est l'une des décisions prises par le président de la Transition au Gabon, le général Brice Clotaire Oligui Nguema. En effet la présente décision a pour fondement, la charte de la Transition sur laquelle, le patron de Comité pour la transition et la restauration des institutions - CTRI, a prêté serment.

Selon le texte en son article 28, les non nationaux n'ont plus la possibilité d'acquérir des parcelles au Gabon. « La vente des terres aux non nationaux est interdite en République Gabonaise », a fait savoir l'article 28 de la charte de la Transition. Le même texte n'a pas manqué de préciser que le droit de propriété est garanti. Et nul ne peut être exproprié que pour cause d'utilité publique déclarée, dans les conditions et formes prescrites par la loi, suivant une compensation préalable et juste.

À travers cette décision, le général Brice Clotaire Oligui Nguema vient juste joindre l'acte à la parole. Car, il a déjà annoncé cette mesure lors de sa prestation de serment. En effet, la vente des terres gabonaises aux étrangers est mal vue par la population puisqu'il y aurait certaines conditions qui avantageraient beaucoup plus les étrangers au détriment des nationaux.

À noter qu'au lendemain de sa prestation de serment, le général Brice Clotaire Oligui Nguema a entamé les nominations pour faire fonctionner les institutions de la république. Ainsi, après avoir choisi Raymond Ndong Sima, opposant d’Ali Bongo, au poste de Premier ministre, il a également nommé un gouvernement composé de 26 membres.