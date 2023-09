Côte d'Ivoire : Le PPA-CI dresse le bilan des élections locales

Au lendemain des élections locales du samedi 2 septembre 2023, l’heure est au bilan au sein du PPA-CI. Le Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo fera le point de sa participation aux élections régionales et municipales au cours de sa 12e session extraordinaire le vendredi 15 septembre 2023.

Côte d'Ivoire : Le PPA-CI organise sa 12e session extraordinaire

La moisson a été très maigre pour le parti de Laurent Gbagbo aux récentes élections municipales et régionales. Le retour sur la scène politique du "Woody" de Mama est très douloureuse. En effet, le PPA-CI a largement perdu la face lors des élections locales même si son alliance avec le PDCI (Parti démocratique de Côte d’Ivoire) lui a permis de sortir la tête de l’eau un tant soit peu.

La défaite de Michel Gbagbo, le fils de l’ancien président ivoirien, aux municipales à Yopougon illustre la perte de vitesse que traverse le PPA-CI. La 12e session extraordinaire qui se tiendra le vendredi 15 septembre 2023 à 10 heures au siège du parti sera à coup sûr une occasion de tirer les leçons de cette débâcle.

On apprend dans un communiqué officiel que la rencontre placée sous la présidence du président exécutif Hubert Oulaye concerne les vice-présidents exécutifs, le président de la commission élection et application numérique, le président de la commission et organisation des manifestations, le président de la commission finance et bien d’autres.

Notons que les candidats élus ou non élus désignés par le PPA-CI sont également conviés à cette rencontre qui servira de cadre de préparation de la rencontre avec le président du parti, Laurent Gbagbo.