CAN 2023 (Q) : « de toute façon il y a les filets qui vont trembler », Rigobert Song prévient le Burundi

Les Lions Indomptables du Cameroun reçoivent les Hirondelles du Burundi dans le cadre de la 6eme et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 - CAN 2023. Pour cette rencontre prévue ce mardi 12 septembre à Garoua, le sélectionneur de l'équipe hôte, Rigobert Song a tenu à prévenir son adversaire.

CAN 2023 (Q) : le sélectionneur des Lions Indomptables du Cameroun prévient le Burundi

Avant le coup d'envoi entre Hirondelles du Burundi et Lions Indomptables du Cameroun, Rigobert Song a tenu à lancer les hostilités. En conférence de presse d'avant match du lundi 11 septembre, le technicien camerounais n'est pas allé par plusieurs chemins pour rougir comme un vrai Lion affamé qui a soif d'une victoire pour obtenir son ticket pour la CAN 2023 en Côte d'Ivoire.

Pour l'ancien capitaine des Lions Indomptables, le match se jouera sur tous les plans. « On a eu l’opportunité de voir comment le Burundi joue. Ce match se joue sur tous les plans, spirituel et mental. Qu’ils viennent jouer plus bas ou plus haut sur le terrain, de toute façon il y a les filets qui vont trembler demain », a-t-il fait savoir face aux médias.

« Je ne dirais pas que j'ai la pression car nous savons pourquoi nous sommes là. Nous avons un objectif à atteindre et nous nous sommes préparés pour faire notre travail. Aujourd'hui, on n’a plus droit à l'erreur car c'est un match capital. Nous sommes habitués à ce genre de rencontres et nous savons que demain, on doit absolument gagner », a ajouté le sélectionneur manager de l'équipe camerounaise avant d'espérer que ce match soit sa première victoire à domicile.

Le coup d'envoi de la rencontre entre Camerounais et Burundais sera donné à 19 heures GMT au stade Roumde Adjia de Garoua.