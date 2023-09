Burkina Faso : le secteur du transport en cours de transformation

Le Chef de l’État, Ibrahim Traoré, a accordé une audience à la délégation de l’Union des Chauffeurs Routiers du Burkina (UCRB) le lundi 11septembre 2023. Cette audience accordée c'est une manière de reconnaître les efforts de l’Union des Chauffeurs Routiers du Burkina (UCRB). C'est une occasion pour cette organisation de poser toutes leur préoccupations liées au transport et à la sécurité routière au Burkina Faso. Brahima Rabo, était à la tête de la délégation. Une occasion pour lui d'exprimer sa gratitude envers le Président pour sa détermination en faveur de la stabilité du pays.

Union des chauffeurs routiers reçue par le Chef d'Etat au Burkina Faso

À l'issue des échanges, plusieurs points essentiels ont été soulignés. Il s'agit notamment du non-respect de la convention collective sectorielle des transports routiers révisée en 2020 et la nécessité d’affilier les conducteurs routiers à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS).

À cet effet, le Président a exprimé sa volonté de contribuer à la résolution de ce problème et salue vivement leur disponibilité à soutenir les Forces de Défense et de Sécurité (FDS) dans le ravitaillement des populations de la nation. Encore une prouesse dans le secteur du transport au Burkina Faso. Cette démarche enclenchée par le gouvernement, montre sa détermination et son d'écoute envers le public.