CAN 2023 (Q) : les deux dernières nations qualifiées connues ce jour

La 6ème et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 - CAN 2023, prend fin ce mardi 12 septembre. Au terme de la seule rencontre du groupe C, les deux nations qui obtiendront les derniers tickets encore disponibles pour cette compétition, seront connues.

CAN 2023 (Q) : les derniers tickets qualificatifs octroyés ce jour

Toutes les nations qualifiées pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 - CAN 2023, sont connues à l'exception de celles du groupe C. Il s'agit du groupe réduit à trois équipes dans lequel se trouve les Lions Indomptables du Cameroun.

Dans cette poule, le seul match restant est celui des Lions Indomptables contre les Hirondelles du Burundi. Actuellement à égalité de points (04 points chacun), les deux pays vont s'affronter et juste au coup de sifflet final, les deux qualifiés de ce groupe, seront connus.

2e du groupe derrière la Namibie (05 points), le Cameroun aura besoin d'un nul pour être de l'aventure en Côte d'Ivoire. Car les poulains de Rigobert Song l'avaient emporté au match aller (1-0) et comme ce sont les confrontations directes qui priment et pas la différence de buts générale, un partage des points leur suffira.

Avec le même nombre de points que son adversaire du jour, le Burundi aura nécessairement besoin d'une victoire pour s'assurer une place pour le tournoi continental.

Tout compte fait, la Namibie leader du groupe, est quasiment qualifiée sauf au cas où le score entre Cameroun et Burundi venait à monter à 4-4 ou plus. Mais pour éviter toute situation liée au calcul et autres, les Camerounais doivent impérativement remporter la confrontation et prendre ainsi la première place du groupe.

Le coup d'envoi de la rencontre entre Camerounais et Burundais sera donné à 19 heures GMT au stade Roumdé Adjia de Garoua.