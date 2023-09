CAN 2023 : voici tous les 24 pays qualifiés pour la phase finale

Les rencontres de la 6ème et dernière journée des éliminatoires de la coupe d'Afrique des Nations 2023 - CAN 2023, sont arrivées à terme. Ainsi, à la fin de cette dernière journée, les 24 équipes qualifiées pour la phase finale de cette compétition qui aura lieu en Côte d'Ivoire sont connues.

CAN 2023 (Q) : liste des 24 pays qualifiés pour la phase finale en Côte d'Ivoire

La Coupe d'Afrique des Nations 2023 - CAN 2023, va se disputer du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d’Ivoire. Comme l'édition précédente au Cameroun, c'est 24 nations qui vont participer à cette grande messe de football continental. Ainsi, au terme de la toute dernière confrontation du groupe C mettant aux prises le Cameroun au Burundi, les nations qui doivent obtenir le deux tickets disponibles du groupe C afin d'atteindre les 24 pays attendus, ont été dégagées.

En effet, au bout de la rencontre entre Camerounais et Burundais, les Lions Indomptables ont réussi à prendre le dessus sur les Hirondelles (3-0). Toute chose qui a permis aux protégés de Rigobert Song de prendre la tête du groupe avec 7 points.

La Namibie avec ses 5 points, cède donc la première place et descend d'un pas pour occuper la 2eme position du groupe C. Elle sera officiellement de l'aventure en Côte d'Ivoire avec bien-sûr le Cameroun. Les férus du foot auront donc attendu jusqu'à l'ultime rencontre de la 6eme et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 - CAN 2023, pour avoir une idée claire sur les 24 pays qui participeront à la grande fête du football continental qui aura en Côte d'Ivoire en janvier - février 2024.

Les sélections qualifiées pour la CAN 2023 :

1 Côte d’Ivoire (Groupe H- Pays-hôte)

2 Maroc (Groupe K)



3 Algérie (Groupe F)

4 Sénégal (Groupe L)

5 Afrique du Sud (Groupe K)

6 Burkina Faso (Groupe B)

7 Tunisie (Groupe J)

8 Egypte (Groupe D)

9 Zambie (Groupe H)

10 Guinée Equatoriale (Groupe J)

11 Nigeria (Groupe A)

12 Cap-Vert (Groupe B)

13 Guinée-Bissau (Groupe A)

14 Mali (Groupe G)

15 Guinée (Groupe D)

16 Ghana (Groupe E)

17 Angola (Groupe E)

18 Tanzanie (Groupe F)

19 Mozambique (Groupe L)

20 Mauritanie (Groupe I)

21 RD Congo (Groupe I)

22 Gambie (Groupe G)

23 Namibie (Groupe C)

24 Cameroun (Groupe C)