« Le Lion ne s'endort jamais », Vincent Aboubakar réagit à la qualification du Cameroun à la CAN 2023

Le Cameroun s'est qualifié pour la CAN 2023 suite à son succès 3-0 face au Burundi ce mardi en 6e et dernière journée des éliminatoires. Vincent Aboubakar a participé à cette victoire en inscrivant le troisième but des Lions Indomptables dans les derniers instants du match. En zone mixte, l'attaquant de 31 a affirmé que l'équipe se devait de réagir.

« Le Lion ne s'endort jamais », Vincent Aboubakar réagit à la qualification du Cameroun CAN 2023

Le Cameroun a été persécuté en début de rencontre par les Burundais. Les Hirondelles, aussi à la quête d'une victoire pour décrocher le ticket de la CAN 2023, sont passés rapidement à l'attaque, ne laissant pas la moindre opportunité pour les Lions indomptables de réagir.

Mais vers la fin de la première période, Bryan Mbeumo délivre le Cameroun en ouvrant le score. Christopher Wooh double la mise à la 59e minute avant que Vincent Aboubakar ne scelle définitivement le sort du match avec un troisième but inscrit à la 93e minute.

Au terme de la rencontre, le sociétaire de Besiktas a lancé des propos pleins de confiance. « Vous savez maintenant qu'il n'y a plus de petites équipes en Afrique ! Sur le plan collectif, on a fait montre de beaucoup de fighting spirit. On est parti au fond de nous chercher la qualification. Nous leur avons prouvé que le Lion ne s'endort jamais. Je remercie mes coéquipiers et le public », a-t-il déclaré.

Les poulains de Rigobert Song décrochent ainsi l'un des deux billets restants pour ce tournoi continental avant cette ultime journée dans le groupe C. L'autre est décroché par la Namibie.