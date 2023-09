Le gouvernement malien renforce ses relations diplomatiques

Le gouvernement malien continue toujours de renforcer ses relations diplomatiques. Une démarche pour favoriser le développement de la nation. Pour ce faire, le premier ministre du Mali a échangé le lundi 11 septembre avec l’Ambassadeur Jin-wook Hong, envoyé spécial du gouvernement coréen pour la region Afrique dans le cadre de l'exposition Universelle de Busan 2030.

Assimi Goïta renforce les relations diplomatiques du pays

En effet, lors de cette audience accordée à l'ambassadeur accompagné d’une forte délégation de la coopération internationale et des représentants de firmes et organisations coréennes, le diplomate a abordé avec le Chef du gouvernement les questions de la coopération bilatérale entre les deux pays. Encore de l'exploit pour le gouvernement de Assimi Goïta dans ses actions dans le pays. À l'issue des échanges, il urge de retenir que l’Ambassadeur envoyé sollicite l'aide du gouvernement malien dans l’organisation de l’Exposition Universelle de Busan 2030 dont la deuxième étape du vote est prévue pour le mois de novembre. Pour cette fois, trois pays seront à l'honneur. Il s'agit de : l’Italie, la Corée du sud et l’Arabie Saoudite.

À en croire l'ambassadeur Jin-wook Hong, l'envoyé spéciale, leur visite dans le pays entre dans le cadre du renforcement des relations qui sont établies depuis des années entre la Corée et le Mali. Ainsi, cette démarche vient appuyer la coopération dans le domaine de l’industrie, du commerce et des nouvelles technologies avec la participation du Mali au sommet Corée Afrique qui aura lieu à Busan le 3 et 4 juin 2024.

Par ailleurs, c'était une occasion pour la délégation envoyée de présenter les produits de quelques firmes coréennes: semences de riz, produits d’emballage, thé et autres appareils électroniques et bien d'autres.