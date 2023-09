CAN 2023 : la date du tirage au sort de la phase de groupes connue

La 6eme et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 - CAN 2023, a pris fin en soirée du mardi 12 septembre. A cet effet, la date de la cérémonie du tirage au sort pour la constitution des groupes de la phase finale de cette compétition prévue en Côte d'Ivoire, est connue.

CAN 2023 : la date du tirage au sort de la phase de groupes dévoilée

On en sait un peu plus sur la date à laquelle va se tenir la cérémonie officielle du tirage au sort pour la constitution des groupes pour la Coupe d'Afrique des Nations 2023 - CAN 2023. Ceci, après la fin de la 6eme et dernière journée des éliminatoires de cette compétition où on a désormais une idée claire sur les 24 nations qui seront du côté de la Côte d'Ivoire avec la qualification du Cameroun et de la Namibie dernières nations à obtenir leurs tickets qualificatifs.

Selon les informations, la cérémonie du tirage au sort de la phase de groupes aura lieu dans exactement un mois c'est-à-dire jeudi 12 octobre prochain à Abidjan. À l'issue de la cérémonie, chacune des 24 équipes connaîtra son groupe et ses adversaires. Les 24 équipes seront réparties dans six (06) groupes de quatre (04) équipes chacun.

Au terme des rencontres de la phase de groupes, les deux meilleures équipes de chaque groupe sont automatiquement qualifiées pour les huitièmes de finale. Les quatre meilleures équipes classées troisièmes vont également rejoindre les autres pour les huitièmes de finale. À partir de cet instant, la phase à élimination directe commence et l'équipe gagnante en huitième passe en quart de finale. De quart en demi-finale puis en finale.