"Divorce" entre le prince Harry et Meghan Markle : Sa femme met fin aux rumeurs

Des rumeurs se sont propagées dans la presse anglaise sur une éventuelle séparation entre le Prince Harry et Meghan Markle. Cette dernière vient de mettre fin à ses supputations en se déplaçant en Allemagne aux côtés de son mari pour l’événement sportif les Invictus Games.

Meghan Markle fait taire les rumeurs de divorce avec sa présence auprès du prince Harry en Allemagne

Les tabloïds anglais évoquaient des disputes, voire une possible rupture entre le Prince Harry et sa femme Meghan Markle. D’ailleurs, la semaine dernière, le Duc de Sussex a fait seul le déplacement de Los Angeles à Londres pour assister à la cérémonie des WellChildAwards et l’anniversaire de la mort de sa grand-mère la reine Elizabeth II. Son séjour sans la mère d’Archie et de Lilibet confirmait un peu plus les rumeurs d’une éventuelle séparation du couple.

Mais, le mardi 12 septembre, les rumeurs ont fini par se taire. La Duchesse de Sussex était présente aux côtés de son époux à la fête Family & Friends baptisée ‘’Invictus Games’’ à Düsseldorf en Allemagne, même si elle était absente à l’ouverture le samedi 9 septembre. Cet événement sportif fondé par son mari célèbre chaque année les vétérans et militaires blessés pendant des guerres.

Dans son discours, Meghan Markle s’est d’abord excusée de son retard, parce qu’elle était préoccupée de la rentrée scolaire de son premier fils âgé de 4 ans, Archie en Californie. Devant les 1.600 personnes venues à Düsseldorf encourager les vétérans et militaires blessés qui participent à la compétition, elle déclare : ‘’C’est tellement spécial d’être ici, même si je suis un petit peu en retard à la fête. J’ai dû passer un peu plus de temps pour préparer nos petits à la maison. Trois milk-shakes, un stop à l’école et j’ai atterri il y a quelques heures’’. Et d’ajouter : ‘’Je suis ravie de pouvoir faire mon premier événement pour les Invictus Games avec vous. C’est incroyable et j’ai entendu dire que ça avait plutôt bien commencé’’. Bien vrai que les Sussex ont tourné le dos à la famille royale. Mais pas question pour eux d’abandonner cet événement sportif qui tient vraiment à cœur au Prince Harry.