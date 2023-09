PSG : Kylian Mbappé rend un vibrant hommage à Marco Verratti !

Sur sa story Instagram ce mercredi, Kylian Mbappé a rendu hommage à Marco Verratti, son désormais ex-coéquipier. L'italien a récemment quitté le Paris Saint-Germain pour Al-Arabi SC au Qatar.

PSG : Kylian Mbappé rend hommage à Marco Verratti

Kylian Mbappé et Marco Verratti ne sont plus coéquipiers depuis plusieurs heures. Débarqué au PSG en 2012, le milieu de terrain italien a passé 11 saisons dans le club de la capitale française. Dès années au cours desquelles il a réalisé de belles choses, auréolées de plusieurs trophées. Âgé de 30 ans et souvent victime de blessure lors des deux dernières saisons, Marco Verratti n'a plus eu la confiance de la direction du PSG.

Mis à la porte, il s'est finalement frayé un chemin pour aller déposer ses valises au Qatar. Le joueur formé à Pescara rejoint Al-Arabi SC. Quelques heures après son départ, Kylian Mbappé lui a rendu un vibrant hommage.

« Un joueur et une personne d'exception. Avoir le privilège d'être à tes côtés toutes ces années aura été un plaisir immense. Ton passage ici ne sera jamais oublié ou négligé. L'un des meilleurs joueurs que j'ai pu voir. Merci mon ami, tu vas beaucoup me manquer », a posté l'attaquant français en hommage à Verratti.