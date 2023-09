Lancement officiel de la 3e édition du MITA au Burkina Faso

La troisième édition du Marché des Innovations et Technologies Agricoles (MITA) a démarré le mardi 12 au 15 septembre 2023 à la Salle de Conférence de Ouaga 2000, au Burkina Faso. Cette formation est organisée par le Conseil Ouest et Centre Africain pour la Recherche et le Développement Agricoles (CORAF) et présidée par le Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation du Burkina Faso.

La troisième édition du marché des innovations ouvrés ses portes au Burkina Faso

En effet, l'organisation de la troisième édition du Marché des Innovations et Technologies Agricoles donne des clarifications sur les innovations agricoles et technologiques de l’Afrique de l’Ouest et du Centre. Le thème retenu pour cette édition est « facilitation de l’accès des technologies et innovations agricoles sensibles au genre et à la nutrition». Il prouve la détermination du CORAF et ses partenaires en faveur de l’innovation agricole sensible au genre et à la nutrition.

En outre, plusieurs acteurs du domaine ont répondu présent lors du lancement. Par ailleurs, l'organisation de la 3 édition du marché d'innovation s'inscrit dans le cadre de la promotion des technologies agricoles, en mettant un point sur celles sensibles au genre et à la nutrition, et de favoriser l’accès à ces innovations. C'est une édition qui vise à contribuer au développement agricole au Burkina Faso en particulier et en Afrique de l’Ouest et du Centre en général.