Fête de l'indépendance au Mali : Assimi Goïta suspend les festivités de cette année

Le président de la Transition, Assimi Goïta, a suspendu la cérémonie commémorative de la fête de l’Indépendance au Mali, prévue le 22 septembre 2023. Une décision qui fait suite à la récente série macabre d’attaques terroristes perpétrées contre les populations civiles et les éléments des Forces de défense et de sécurité maliennes.

La cérémonie commémorative de la fête de l'Indépendance au Mali prévue le 22 septembre prochain est suspendue. Ainsi en a décidé le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta en conseil des ministres du mercredi dernier. En effet, cette décision est motivée par la série macabre d’attaques terroristes perpétrées contre les populations civiles et les éléments des Forces de défense et de sécurité maliennes, à travers l’attentat sauvage et barbare contre le bateau « Tombouctou », les assauts sur les camps des villes de Bamba, Gao et Bourem, respectivement le 7, 8 et 12 septembre 2023.

« Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, a décidé de surseoir aux activités festives du 22 septembre 2023, marquant la commémoration de l’indépendance de notre Pays, qui sera célébrée dans la sobriété et dans l’esprit du sursaut national », a annoncé Assimi Goïta en conseil des ministres avant d'instruire « le Gouvernement d’orienter les ressources financières prévues pour lesdites activités à l’assistance aux victimes des actes terroristes et au soutien des populations endeuillées ».

Tout en présentant ses condoléances les plus attristées aux familles endeuillées et souhaitant prompt rétablissement aux blessés suite à ces événements tragiques et barbares, le chef de l'Etat a condamné avec la plus grande fermeté ces agressions lâches et odieuses contre le peuple malien. Par ailleurs, le conseil des ministres n'a pas manqué de réitérer la volonté inébranlable des Autorités de la Transition à mettre tout en œuvre pour la défense nationale, la préservation de la sécurité et de l’intégrité des populations et de leurs biens.