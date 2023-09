Burkina Faso : le MDVE demande la prolongation de la transition du Président

À travers ses actions dans le pays, plusieurs mouvements et organisations du pays veulent toujours voir le visage du président Ibrahim Traoré pour la bonne gouvernance. Tel est le cas des membres du Mouvement pour la Démocratie et le Vivre-Ensemble (MDVE) après une conférence de presse ténue à Ouagadougou le mardi 12 septembre 2023. À l'issue de cette conférence, plusieurs points ont été abordés dont l'important est celui des questions nationales et internationales d’actualité.

Le Mouvement pour la Démocratie et le Vivre-Ensemble souhaite la prolongation de la transition du Président Ibrahim Traoré

En effet, le MDVE a échangé sur plusieurs sujets concernant le pays. Il s'agit de la prolongation de la transition politique au Burkina Faso et la situation sociopolitique du Niger. D'abord, pour le Président du mouvement, Ousseini Faysal Nanema, l’heure n’est pas encore propice pour parler de la politique mais plutôt à l’unité nationale pour faire assoir la sécurité et la paix dans le pays.

Pour lui, la rectification de la transition a donné un autre visage à la nation avec des résultats efficaces et positifs surtout dans la lutte contre les agressions et le terrorisme.

Vu tous ces efforts consentis par le gouvernement du Président Ibrahim Traoré, le MDVE soutient la prolongation de la transition jusqu’en 2025. Une idée qui s'inscrit dans le cadre de la protection et la consolidation des acquis selon le Mouvement pour la Démocratie et le Vivre-Ensemble. « Au regard des actions salutaires en cours pour la reconquête du territoire et la souveraineté, le mouvement pour la démocratie et le vivre-ensemble milite pour la prolongation de la transition jusqu’en 2025. Cela pour permettre au Capitaine Ibrahim Traoré et son gouvernement de poursuivre les chantiers engagés et mettre assez de garde-fous pour ne pas que les régimes à venir ne remettent en cause les nombreux acquis. Cette prolongation de la transition est le souhait de nombreux Burkinabè qui clament et le revendiquent », tel est le souhait du président du mouvement, Ousseini Faysal Nanema.

Dans le même sillage, il exprime sa solidarité à l'endroit du gouvernement et averti qu'une désapprobation du peuple à la politique de déstabiliser le gouvernement de la transition.