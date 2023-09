Journée de la propriété intellectuelle au Togo: la 24è édition effectuée

L’Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI), célèbre, le 13 septembre, la 24è édition de la Journée africaine de la technologie et de la propriété intellectuelle. Un évènement au cours duquel les entreprises sont invitées à intégrer une nouveau marché. C'est l'un des messages du premier du Commerce, de l’Artisanat et de la Consommation locale, Kayi Mivedor-Sambiani.

Togo : des entreprises invitées à la conquête du nouveaux marchés

En effet, cette édition a regroupé plusieurs Etats, la société civile et les partenaires au développement afin d'analyser et d’envisager des politiques, stratégies et pratiques impliquant la propriété intellectuelle et la technologie. C'est une démarche qui permet de trouver des solutions idoines aux défis de développement des économies.

À cet effet, la célébration cette édition a pour thème Propriété intellectuelle : enjeux de compétitivité des entreprises. Ainsi, ce thème a été décortiqué par différents acteurs du domaine. En réalité, la propriété intellectuelle est un enjeu important pour les sociétés et entreprises selon l'état togolais. Car, elle assure la protection et la création des entreprises, les inventions, les marques, les dessins et modèles industriels. C'est une stratégie pour faire face à la concurrence déloyale.

À en croire la ministre du Commerce, de l’Artisanat et de la Consommation locale, la propriété intellectuelle doit faire partie des aspects importants à ne pas négliger pour tout promoteur d’entreprise dans le pays. « La compétitivité qui s’appuie sur la propriété intellectuelle est une question stratégique clef pour un développement durable d’une entreprise et par conséquent, pour nos pays car elle permet l’acquisition des positions fortes sur les marchés.» a -t-elle clarifié.

Pour rappel, la journée du 13 septembre a été institué et rappelle la date de création de l'OAPI instaurée dans les 99 par la conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement des pays membres de l’Union Africaine.