Média-22e session d' ANP Academy : Les journalistes formés sur la vie privée

La 22 session de l' ANP Academy a eu lieu le jeudi 14 septembre 2023 à la Maison de la presse d'Abidjan-Plateau. À cette occasion, le thème retenu par l'ANP (Autorité nationale de la presse), structure initiatrice de l'événement, était "Vie privée, diffamation, atteinte à la dignité humaine, intérêt général : comment informer sans nuire ?".

22e session de l' ANP Academy : Zio Moussa et Me Bourgoin instruisent les journalistes

"Vie privée, diffamation, atteinte à la dignité humaine, intérêt général : comment informer sans nuire ?", tel était le thème retenu par l'ANP pour la 22e session de l' ANP Academy. Et pour cette occasion, Zio Moussa, journaliste senior et président de l'OLPED (Observatoire de la liberté de la presse, l'éthique et la déontologie) et Me René Bourgoin, Haute autorité de la communication audiovisuelle) ont eu la responsabilité d'animer le panel.

D'entrée de jeu, Me Roger Bourgoin a fait savoir que la contextualisation du thème posait déjà les fondements de ses propos, car elle mettait en exergue à la fois le droit à l'information, la liberté d'expression et de l'autre côté les éléments qui constituent des limites à cette liberté d'expression.

Poursuivant, le patron de la HACA a indiqué que "l'article 9 de notre Constitution ne manque pas de préciser que cette liberté est exercée sous la réserve du respect de la loi, des droits d'autrui, de la sécurité nationale et de l'ordre public". L'homme de droit a également évoqué une disposition de la loi 2017 sur la presse, à savoir l'article 31 qui stipule que le journaliste professionnel jouit d'une liberté dans la collecte, le traitement, la publication et la diffusion de l'information sous réserve des dispositions légales et réglementaires en vigueur, ainsi que des règles et de déontologie de la profession". Pour lui, il s'agit d'une disposition capitale, car elle constitue la première référence qui est faite à des règles déontologiques.

Pour sa part, Zio Moussa a articulé son intervention autour de trois axes, notamment la nécessaire piqûre de rappel, la nécessaire clarification et la réponse à la question posée par le thème. Le président de l'OLPED a tenu à rappeler que le but de l'information, c'est de "fournir aux autres et à soi-même les moyens de comprendre le monde et d'agir efficacement". Il a défini deux pans dans l'exercice du métier du journaliste : la réception et la recherche de l'information et la mise en forme. Zio Moussa a défini la vie privée comme étant "la sphère d'intimité de la personne" par opposition à la vie publique. Par ailleurs, il a distingué trois dimensions de la vie privée, à savoir, le secret, la quiétude et l'autonomie.

Il ressort des échanges que le journaliste peut porter atteinte à la vie privée d'un individu en captant, en enregistrant ou en transmettant sans le consentement de l'auteur des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel. En définitive, M. Zio a ajouté que pour informer sans nuire, le journaliste doit apprendre, connaitre et maitriser les règles du métier de journaliste, les techniques rédactionnelles.

Au terme de la 22e session de l' ANP Academy, Samba Koné, le président de l'ANP a dit que depuis deux ans, sa structure rassemble autour de thématiques qui sont importantes dans le métier de journaliste. "Nous avons voulu susciter le débat. La réflexion va se poursuivre", s'est-il exprimé.