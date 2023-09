Mali : le Jabon fait don de plusieurs véhicules à la justice

Le Jabon renforce la sécurité de la justice malienne par plusieurs véhicules. Il s'agit de 26 véhicules qui ont été remis au Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme au cours de la cérémonie officielle à l'Institut National de Formation Judiciaire.

Mali: Le Jabon fait don de 26 véhicules au ministère de la justice

Le gouvernement de la transition renforce de jour au lendemain ses relations avec les pays voisins. Une démarche qui contribue beaucoup au développement de la nation malienne et prouve également la solidarité qu'il existe entre les Etats membres. Tel est cas du Jabon qui maintient ses relations avec le Mali à travers des gestes responsables et symboliques à la justice malienne. C'est une initiative qui est appréciée par nombreuses personnes. Le Ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, S.E.M. Mamoudou Kassougue donne ses impressons. Il a exprimé sa profonde gratitude envers le Japon pour ce geste qui rentre pour toujours dans l'histoire du peuple malien.

En outre, il faut rappeler que le don effectué par le gouvernement jabonais renforcera les capacités opérationnelles des services du ministère, en particulier dans le domaine de l'administration pénitentiaire.

À en croire Hideki Uezono, l'ambassadeur, du Japon au Mali, le secteur de la justice a aussi besoin de ces moyens pour contribuer au développement de la paix et à la stabilité du pays.