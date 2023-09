Côte d'Ivoire : Le PCA de l' INS au lancement officiel de Tourex Corporate au Burkina

Dr Mamadou Coulibaly, Président du conseil d’administration de l'Institut national de la statistique (INS) de Côte d'Ivoire, a participé au lancement officiel du nouveau bureau de Tourex Corporate au Burkina Faso. Il était en compagnie de Compaoré Mohamed, le directeur général de Sunu Asssurance IARD Burkina Faso et d'Hubert Tewinde Kouraogo, directeur d’Orange Business Burkina Faso.

Tourex Corporate ouvre son bureau à Ouagadougou en présence du PCA de l’ INS

Tourex Corporate a officiellement ouvert les portes de son nouveau bureau à Ouagadougou, marquant ainsi une étape significative dans le développement de l'entreprise en Afrique de l'Ouest. L'événement a eu lieu à l'Agence Tourex Corporate sis à Ouagadougou au centre-ville, en présence d'illustres invités.

Le bureau de Tourex Corporate servira de point central pour les opérations de l'entreprise au Burkina Faso et renforcera son engagement à fournir des solutions innovantes aux professionnels du pays.

Dr. Mamadou Coulibaly, président du conseil d’administration de l'Institut national de la statistique de Côte d'Ivoire, qui a été l'invité d'honneur de la cérémonie, a procédé à l’inauguration du bureau, en présence notamment de Compaoré Mohamed, patron de Sunu Assurance IARD Burkina Faso et d’Hubert Tewinde Kouraogo, directeur d’Orange Business Burkina Faso.

Les participants ont salué l'initiative de Tourex Corporate qui a maintenu son plan d’investissement et ont souligné l'importance de l’Internet des objets (IOT) pour accompagner les entreprises.

Pour sa part, Abdel Khader Touré, directeur général de Tourex Corporate Groupe, a remercié les invités, non sans présenter les nouvelles solutions qui seront commercialisées par sa structure en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale. Il s’agit notamment d’Eagle Connect, une solution de suivi d'outillage destinée aux entreprises de BTP, d’électricité, de plomberie et DigitalHub Card, est une solution de carte de visite dématérialisée destinée à tous les professionnels.

Ainsi, l'ouverture officielle du bureau Tourex Corporate de Ouagadougou a été également l’occasion de lancer plateformes Eagle Connect et DigitalHub Card, qui viennent compléter le portefeuille de solutions et qui seront présent sur tous les marchés du groupe.