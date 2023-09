RDC: de hauts magistrats nouvellement nommés

Encore de nouvelles têtes à la cour de cassation. Il s'agit de la nomination de 69 hauts magistrats de la Cour de cassation, du Conseil d’État, et des parquets généraux près ces hautes juridictions ont prêté serment le jeudi 14 septembre 2023. C'est une cérémonie organisée au Palais de la Nation qui a été effectuée devant le Président Félix Tshisekedi.

Près de 69 magistrats ont prêté serment devant les hauts juridictions en RDC

Après leur nomination le mois dernier, les magistrats ont juré « de respecter la Constitution et les lois de la République Démocratique du Congo (RDC), de remplir loyalement et fidèlement, avec honneur et dignité, les fonctions qui leur sont confiées ». La prestation de serment a été accompagnée de la signature du procès-verbal. En effet, cette prestation de serment a été prise par le Président de la République, en sa qualité de Magistrat suprême. À cet effet, après la prestation de serment, qui est l'une des obligations pour ces nouveaux magistrats, ces hommes de la justice ont officiellement entré dans leur fonction le jeudi 14 septembre 2023. Parmi eux, on peut retrouver : 1 premier président, 8 présidents et 20 conseillers de la Cour de cassation, 5 premiers avocats-généraux de la République et 8 avocats-généraux de la République près la Cour de cassation, 5 présidents et 9 conseillers du Conseil d’État, côté siège, et 5 premiers avocats-généraux et 8 avocats-généraux pour le parquet près le Conseil d'État.

Par ailleurs, il urge de retenus que, dans liste des nouvelles têtes nommées, il y a certains magistrats qui ont été révoqués, mis à la retraite ou ont fait objet de démission et d'autres ont été promus. C'est une réforme qui entre dans la consolidation de l'État du pays.