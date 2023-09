État de la pelouse du stade d'Ebimpé : « c’est regrettable mais... », Copa Barry

La forte pluie du mardi 12 septembre 2023, a inondé complètement la pelouse du stade d'Ebimpé. Toute chose qui a causé l'interruption du match amical entre les Éléphants de Côte d'Ivoire et les Aigles du Mali à la mi-temps. Depuis cet événement, les commentaires fusent de partout critiquant ainsi l'état de la pelouse de ce stade construit à coût de centaines de milliards. Face à cette situation, l'ancien gardien de but de l'équipe nationale Copa Barry a tenu à s'exprimer.

Copa Barry donne son avis sur l'état de la pelouse du stade d'Ebimpé

Champion d'Afrique 2015 avec les Éléphants, le gardien de but Copa Barry s'est prononcé sur l'affaire qui fait jaser actuellement en Côte d'Ivoire à quelques semaines du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 - CAN 2023, que le pays accueille. En effet, l'ex-international ivoirien a dans un message publié sur canaux officiels, reconnu que le dysfonctionnement lié au système de drainage de la pelouse du stade olympique Alassane Dramane Ouattara d’Ebimpé, est bien regrettable.

Toutefois, l'ancien coéquipier de Didier Drogba, a précisé que comme tout nouveau stade, une période d’observation est souvent nécessaire, au cours de laquelle les responsables de la gestion du site testent tous les services et installations en vue de voir s'il y a des travaux supplémentaires à effectuer. Ces tests qui ont d'ailleurs été concluants au niveau des stades de Yamoussoukro, Bouaké et San Pédro, n'ont pas donné de bons résultats à Abidjan. Mais l'ancien portier dit pouvoir compter sur les autorités afin que les erreurs constatées soient corrigées le plus tôt possible.

Depuis l’arrêt du match amical entre nos éléphants et les aigles du Mali en raison des fortes pluies, notre pays fait l’objet de nombreuses critiques.

Comme c’est souvent le cas avec les nouveaux stades, une période d’observation est nécessaire, au cours de laquelle les responsables de la gestion du site testent tous les services et installations (circulation des publics, accessibilités, sécurité incendie, vidéosurveillance, éclairage, gestion des déchets, état des pelouses, etc…). C’est aussi l’occasion de voir le stade en pleine activité et de déterminer s’il est nécessaire d’effectuer des travaux supplémentaires pour garantir le bon fonctionnement des installations. Et ces tests ont été concluants à Yamoussoukro, Bouaké et San Pédro.

En revanche, hier soir nous avons constaté que le système de drainage de la pelouse du stade olympique Alassane Dramane Ouattara d’Ebimpé nécessitait des améliorations. Certes c’est regrettable mais nous saurons compter une fois de plus sur la mobilisation des experts techniques pour résoudre ce problème afin que les athlètes puissent exprimer leurs talents et nous offrir ainsi des moments forts en émotions.

Hormis ces stades, on peut voir que l’organisation de la prochaine CAN a contribué à la construction de nouvelles infrastructures en tous genres bénéficiant à nos régions, nos parents, nos sœurs et nos frères telles que des routes, des réseaux d'assainissement, des voies ferrées (métro), des installations hôtelières, des installations électriques pour ne citer que quelques exemples. Pour moi c’est l’essentiel. Assurons-nous que ces infrastructures soient durables.

Akwaba aux délégations sportives et aux fans des 23 pays qui viennent de se qualifier et œuvrons ensemble pour que cette CAN soit une belle fête du foot pour toute l’Afrique en Côte d’Ivoire.