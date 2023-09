Côte d'Ivoire-Sénatoriales : Humilié par le PDCI, Ahoussou livre un message

Ahoussou Kouadio Jeannot a encore perdu la face devant le PDCI (Parti démocratique de Côte d’Ivoire). Le président du Sénat de la République de Côte d’Ivoire a été battu lors des récentes élections sénatoriales par son ancien parti politique. Après cette nouvelle débâcle, l’ancien Premier ministre ivoirien a lancé un message.

Côte d’Ivoire : Battu aux sénatoriales, Ahoussou Jeannot fait profil bas

Le président du Sénat ivoirien vient de prendre une nouvelle gifle. En effet, Ahoussou Kouadio Jeannot, moins d’un mois après sa défaite aux élections régionales dans le Bélier, n’a pu rectifier le tir aux sénatoriales. Le cadre du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix) a été battu par la liste PDCI-RDA.

Allah Kouadio Rémi et Yeboué Kouadio ont récolté 52,53 % des suffrages exprimés et s’imposent ainsi face à la liste du Rassemblement des houphoüetistes pour la démocratie et la paix, menée par Ahoussou Jeannot Kouadio. Le parti au pouvoir a obtenu 40,08 % des voix.

Au moment où la chute du RHDP dans le Bélier aux régionales du 2 septembre 2023 est encore dans les souvenirs, la défaite d’Ahoussou Jeannot Kouadio est un signe douloureux pour les houphoüetistes.

Pour sa part, Ahoussou Jeannot a préféré faire profil bas. "Le jeu démocratique ne m’a pas permis de me faire réélire dans la région du Bélier", a-t-il dit au lendemain de sa défaite, après avoir adressé ses vives félicitations aux sénateurs élus.

Ahoussou Jeannot Kouadio a reconnu que la vie politique n’est pas linéaire. Il a aussi laissé entendre que la prochaine fois sera la bonne. "Je souhaite un fructueux mandat aux sénateurs élus de la deuxième législature de la chambre haute du Parlement et plein succès dans leurs nouvelles missions", s’est-il exprimé dans un communiqué.

La question de savoir si l’actuel président du Sénat conservera son fauteuil après cette lourde défaite.