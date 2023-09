La Côte d'Ivoire célèbre la journée mondiale de la couche d'ozone

Dans le but de lutter contre les changements climatiques et donner des mesures qu'il faut, le ministre de l’Environnement et du Développement durable, Jean-Luc Assi, sensibilse la population à l’occasion de la célébration de la Journée mondiale de la Protection de la Couche d’Ozone.

Le ministre Jean-Luc Assi à propos de la journée mondiale de la protection de la couche d'ozone

En effet , le ministre Jean-Luc Aussi invite les populations ivoiriennes à unir leurs efforts pour ralentir les changements climatiques et protéger la planète. Selon le ministre, « le Protocole de Montréal et l’Amendement de Kigali nous prouvent que tout est possible lorsque nous œuvrons ensemble. Agissons donc dès maintenant pour ralentir les changements climatiques et protéger la planète dont nous dépendons toutes et tous. Ensemble, pour le combat pour la survie de l’humanité tout entière aujourd’hui et demain », a -t-il déclaré.

Instaurée depuis les années 92, la célébration de la journée mondiale de la protection de la couche d'ozone, la côte d'Ivoire ne reste jamais en marge de cette festivité. Elle célèbre tous les 16 septembre de chaque année. Par ailleurs, le thème retenu pour cette édition par les autorités est : « le Protocole de Montréal : "Réparer la Couche d’Ozone et réduire le changement climatique" ».

Ainsi, plusieurs sujets et apports ont été abordés sur les aléas climatiques. En outre, cette journée a réuni plusieurs personnalités du peuple ivoirien.

Par ailleurs, il faut retenir que la célébration de la journée mondiale de la protection de la couche d'ozone a été proclamée par l’Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 49/114 adoptée le 19 décembre 1994. Pour ce faire, le gouvernement ivoirien à l'instar de toutes les nations, célèbre chaque année cette journée afin de montrer à l'opinion publique combien il est précieux de prendre soin de l'environnement pour éviter des changements climatiques extrêmes.