Côte d’ivoire : Tiesco le Sultan et l’équipe de Nama Bouaké Production rendent visite à DJ Congélateur au village

DJ Congélateur est retourné au village plus ou moins démuni. Tiesco le Sultan et la structure Nama Bouaké Production ne veulent pas entendre de cette oreille. Ils ont rendu visite au chanteur pour lui remettre une forte somme qui va lui permettre de prendre en charge convenablement.

DJ Congélateur reçoit la visite de Tiesco le Sultan et l’équipe de Nama Bouaké Production dans son village

Les nouvelles qui parviennent ces jours-ci sur le compte de DJ Congélateur ne sont pas du tout intéressantes à entendre. Le chanteur qui a connu la gloire et le succès à Abidjan et en Europe est retourné vivre dans son village de Bodokro auprès de sa maman après avoir été malade et délaissé par son bienfaiteur de Bilal le libanais. Les langues se délient pour dire qu’il est rentré chez lui démuni et dans une désolation totale.

Cette situation difficile n'est pas évidemment de gaieté de cœur de Tiesco le Sultan et de l’équipe de la structure Nama Bouaké Production basée en France. Ces personnes sont accusées d’être aussi responsables des difficultés que le chanteur vit actuellement. Pour démentir toutes les accusations contre eux, Tiesco le Sultan a fait une publication le vendredi 15 septembre pour clouer le bec à tous les détracteurs. ‘’Nous avons rendu visite à Dj Congélateur qui est en très bonne santé chez sa maman qui nous a bien accueilli par la grâce de Dieu, Nama Bouaké Production lui a remis l’argent de la tournée européenne et est prêt à signer un contrat de production et l’envoyer à paris si ses parents viennent avec lui abidjan officiellement’’, écrit-il.

Dans un nouveau post ce samedi 16 septembre, le chanteur ivoirien a donné plus de précision sur l’argent remis à la mère de DJ Congélateur. ‘’Une enveloppe a été remise à la maman pour le début de la construction de sa maison, une autre enveloppe pour manger et ses besoins personnels, une enveloppe à l’artiste DJ Congélateur lui même pour ses besoins personnels, une enveloppe pour la famille paternelle de l’artiste, une enveloppe pour l’inscription scolaire de son petit frère, une enveloppe pour le représentant et intermédiaire des deux familles de l’artiste, voilà comment nous avons répartis l’argent de la tournée européenne de l’artiste en attendant la suite des événements que Dieu nous bénisse merci à Nama Bouaké Production et toute son équipe’’, ajoute-t-il. Tout en attirant l’attention de Bilal le libanais lorsqu’il travaillait avec DJ Congélateur. ‘’Nous attendons maintenant le bilan des 8 mois de travail de l’artiste à Abidjan avec le libanais pendant que j’étais à Paris. L’artiste doit vivre de son art merci’’, conclut-il.