Bénin : une attaque terroriste fait 03 morts au nord du pays

Une attaque terroriste a fait 03 morts au nord du Bénin, précisément dans le parc Pendjari. L'attaque s'est déroulée dans la nuit du jeudi 14 au vendredi 15 septembre 2023.

Bénin : attaque terroriste meurtrière dans la Pendjari





02 militaires et un ranger ont trouvé la mort dans une attaque terroriste survenue dans la Pendjari. A l'origine de cette attaque terroriste, on retrouve des individus armés non identifiés.

Ils ont attaqué une position des rangers d'African Pakcs Network, structure en charge de la gestion du parc Pendjari depuis quelques années déjà.

Les hostilités se sont déroulées entre les localités de Dassari et Porga. Face aux agissements des assaillants, des éléments des Forces de Défense et de Sécurité (FDS) ont enclenché une riposte pour repousser l'attaque terroriste.

L'attaque s'est soldée par la mort de 02 militaires et d'un ranger, a rapporté le média local Libre Express.

Une énième attaque terroriste dans le nord

Le nord Bénin est en proie au terrorisme depuis quelques années. Depuis l'avènement du phénomène, le bilan est lourd de part et d'autre. Dans le rang des Forces de Défense et de Sécurité (FDS), plusieurs soldats ont été abbatus par des terroristes.

Progressivement, l'armée béninoise qui n'était pas habituée à affronter ce genre de défi, a été aguerrie. De plus en plus, elle réussit mieux les ripostes et fait d'énormes dégâts dans le rang de l'ennemi. C'est ainsi que plusieurs terroristes ont trouvé la mort dans des attaques djihadistes.

Par ailleurs, un nombre important d'assaillants appréhendés se retrouvent dans les griffes de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet).