Plusieurs entreprises de l'agro-industrie attendues en côte d'Ivoire

La côte d'Ivoire accueille bientôt plusieurs entreprises évoluant dans le secteur de l'agro-industrie. C'est une nouvelle qui a été annoncée au peuple ivoirien et sera effective au cours de la 6ème édition du Salon International de l’Agriculture et des Ressources Animales (SARA). À l'occasion, un délégation sera conduite par le ministre de l'Agriculture, de la Réforme agraire et du Développement rural d'Afrique du Sud, Thoko Didiza.

Le gouvernement de Alassane Ouattara prône pour le développement du secteur d'agro-industrie

Une trentaine d’entreprises sud-africaines évoluant dans l’agro-industrie sont attendues à Abidjan en Afrique du Sud. La nouvelle a été rendue public par le premier conseiller à l’ambassade de Côte d’Ivoire, Siaba Diomandé Gondo Serge lors d’une audience que lui a été accordée par le commissaire général du SARA, André Kouassi, le 12 septembre 2023.

Selon le premier conseiller, « Sakaria Koné, ambassadeur de la Côte d’Ivoire en Afrique du Sud, nous a instruit afin de prendre toutes les dispositions nécessaires pour une parfaite participation de la délégation Sud-africaine à ce Salon. Il accompagnera lui-même cette délégation. C’est tout le sens de notre séjour à Abidjan », a t-il clarifié.

Cette séance d'échange a été pour les deux participants l'un des moments les plus sincères. Pour le commissaire général du SARA « cela témoigne de l’excellente coopération entre nos deux pays et surtout du travail abattu par l’Ambassade de Côte d’Ivoire en Afrique du Sud depuis quelques années ». Ainsi, il ajoute que d'ici peu, les autorités à divers niveaux prendront les mesures nécessaires pour la participation de l’Afrique du Sud, pays à l’honneur du SARA 2017.

Pour rappel, il faut noter que les Chefs d’État Alassane Ouattara et Cyril Ramaphosa ont pris l'engagement de donner une dynamique à la coopération entre Abidjan et Prétoria.