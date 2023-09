Kemi Seba, militant panafricaniste arrêté dans la nuit du vendredi à samedi à l'aéroport de Cotonou au Bénin, a accusé les présidents Alassane Ouattara et Emmanuel Macron d'être à la manœuvre.

Kemi Seba : « Le régime de Patrice Talon m'a fait arrêter sur demande de Macron et de Ouatarra »

Le vendredi à samedi 15 septembre, Kemi Seba, président de l'ONG Urgences Panafricanistes a été arrêté à l'aéroport de Cotonou en compagnie de deux de ses proches collaborateurs puis placé en garde à vue. Les motifs évoqués lors de leur garde à vue sont l’incitation à l’insurrection et le blanchiment de capitaux.

Après l'interrogatoire mené par la police, Franco-béninois et ses collaborateurs ont été remis en liberté quelques heures plus tard. Reçu sur le média RT, Kemi Seba a pointé du doigt ceux qui sont derrière sa brève arrestation qui selon lui, pourrait fait exploser le Bénin et toute l'Afrique Francophone. Il accuse notamment les présidents Emmanuel Macron et Alassane Ouattara.

« Le régime de Patrice Talon m'a fait arrêter sur demande de Macron et de Ouatarra », a-t-il accusé, estimant que ces dirigeants ont voulu son arrestation afin de l'empêcher de se rendre au Niger pour exprimer son soutien aux nouvelles autorités qui ont renversé le président Mohamed Bazoum. « Nos discours déragent l'impérialisme occidental », a lancé Kemi Seba, réputé très critique envers le président Alassane Ouattara.