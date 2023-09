Lutte contre la corruption : La plateforme SPACIA présentée à Port-Bouët

La campagne de sensibilisation et de vulgarisation de SPACIA (Système de prévention et de détection des actes de corruption et infractions assimilées) a posé ses valises dans la commune de Port-Bouët le lundi 18 septembre 2023. À cette occasion, il a été révélé que la plateforme a enregistré 628 cas de corruption un an après sa création.

Lutte contre la corruption : SPACIA enregistre 628 cas de corruption en 1 an

Les responsables de SPACIA ont échangé avec les populations à l'Hôtel communal de Port-Bouët afin d'accroître la visibilité de la cellule SPACIA et de permettre une prise de conscience envers la corruption à travers l’information, la sensibilisation et le plaidoyer sur les enjeux de la corruption. En présence des chefs coutumiers, des associations de jeunesse, d'organisations de femmes et d'éléments des forces de l'ordre, docteur Kouakou, analyste senior à SPACIA a dressé un bilan de la plateforme.

Ainsi, a-t-il révélé, à ce jour, la plateforme a reçu 931 signalements parmi lesquels figurent 628 cas de corruption avec un préjudice financier estimé à plus de cinq cents milliards de francs CFA. Selon lui, les domaines d'activité les plus touchés sont le secteur de défense, sécurité et sécurité (244 signalements), le secteur de l'urbanisme (130 signalements) et celui de l'éducation-formation avec 114 signalements.

Dr Kouakou a expliqué que les cas de corruption les plus dénoncés sont la concussion ou le racket, l'abus de fonction et la corruption proprement dite.

Il est important de souligner que la campagne de sensibilisation et de vulgarisation de SPACIA a pour objectifs d'informer et faire connaitre aux citoyens les missions de la cellule SPACIA ; de développer et consolider des synergies d’actions pour des performances plus accrues dans le domaine de la prévention de la corruption en renforçant les liens entre SPACIA et les citoyens ; d'inviter les groupes sociaux, les chefs coutumiers et les religieux à inciter leurs condisciples à faire preuve d’intégrité et d’exemplarité ; de sensibiliser les jeunes actifs dans les secteurs sociaux professionnels, cibles d’une extrême importance dans la politique de prévention et de lutte contre la corruption en raison de leur vulnérabilité et du pourcentage important qu’ils représentent dans la population globale de la Côte d’Ivoire et de rendre publics les rapports publiés par la cellule SPACIA. La campagne vise huit communes les plus populaires du District autonome d’Abidjan et deux communes situées en banlieue.

SPACIA a été créé par le gouvernement ivoirien par décret N°2022-264 en date du 13 avril 2022. Ce nouvel instrument permet à tout citoyen de dénoncer tout acte de corruption ou infraction assimilée dont il est témoin ou victime, intègre un numéro vert (1345), une plateforme web (www.spacia.gouv.ci) et un bureau physique de signalement.