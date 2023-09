Municipales et Régionales : le gouvernement satisfait du bon déroulement du processus

Réunis en conseil des ministres mercredi 13 septembre dernier sous la présidence du chef de l'Etat Alassane Ouattara, les membres du gouvernement de Côte d'Ivoire ont abordé plusieurs sujets dont celui concernant les élections municipales et régionales de août 2023. À cet effet, ces derniers ont évalué puis apprécié le déroulement du processus électoral.

Le gouvernement ravi du bon déroulement des Municipales et Régionales en Côte d'Ivoire

Lors du conseil des ministres dernier, le gouvernement a fait le bilan des élections municipales et régionales dernières. Ainsi, il a noté un bon déroulement dans un climat apaisé même si quelques incidents ont été enregistrés par endroit. « A l’issue de la proclamation des résultats provisoires au niveau local, des contestations ont été observées dans certaines circonscriptions électorales. Toutefois, d’un point de vue général, ces élections couplées se sont déroulées dans le calme en dépit de ces quelques incidents enregistrés par endroit », a fait savoir Amadou Coulibaly, porte-parole du gouvernement.

Pour ce qui est de l'annulation des élections dans la région du Guémon ainsi que dabs les communes de Kouibly et de Sarhala, le porte-parole a indiqué que le processus va être repris conformément aux dispositions du code électoral.

À noter qu'à l'issue des élections, ce sont les listes du parti Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix - RHDP qui ont ratissé large. Le parti a pu se faire élire dans 25 régions et 123 communes. Viennent ensuite, les listes du Parti démocratique de Côte d'Ivoire-Rassemblement démocratique africain PDCI-RDA dans 3 régions et 22 communes.

La coalition PDCI-RDA et PAPCI, n'a pas fait piètre figure. Elle a été élue dans une région et dans 10 communes. Les listes indépendantes quant à elles, ont pu se faire élire dans une région et 42 communes. Même si le Parti des peuples africains – Côte d'Ivoire PPA-CI de Laurent Gbagbo n’a obtenu aucune régiona, il a tout de même été élu dans 02 communes. Enfin, l'Union pour la république et la démocratie URD n'a également obtenu aucune région mais a pu avoir une commune.

Sur les 1750 sièges des conseils régionaux et 7682 sièges de conseils municipaux à pourvoir, 35 666 candidats issus des partis et groupements politiques auxquels se sont joints des candidats indépendants, ont été enregistrés. Le peuple a donc fait son choix parmi ces nombreuses candidatures.