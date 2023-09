Lors de la session du Conseil des ministres du 13 septembre dernier présidé par le chef de l'Etat Alassane Ouattara, le gouvernement a décidé de la construction de 7500 logements économiques et sociaux. Lesdits logements sont prévus pour être érigés dans trois villes de Côte d'Ivoire.

La construction de 7500 logements économiques et sociaux annoncée dans 03 villes de Côte d'Ivoire

Dans son communiqué du conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement a notifié que trois grandes villes vont bénéficier de la construction de 7500 logements annoncée. Il s'agit d'Abidjan, Bouaké puis Yamoussoukro. « Le Conseil des ministres a adopté un décret portant ratification d’un accord de prêt d’un montant de 43,5 milliards FCFA pour le financement du projet de construction de 7 500 logements économiques et sociaux en Côte d’Ivoire, dont 5 000 à Abidjan, 1 500 à Bouaké et 1 000 à Yamoussoukro », a annoncé le porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly.





En effet, à en croire ce dernier, ce projet s'inscrit dans le cadre de l’amélioration de l’habitat rural et urbain avec la réduction du déficit de logements des grandes villes, l’un des piliers majeurs du Programme National de Développement (PND 2021 – 2025).

Faut-il le préciser, sur les 5000 logements prévus à Abidjan, la commune de Yopougon va bénéficier de 1240 logements. Il s'agira des logements de type F3 et F4 répartis en 31 immeubles de type R+9. À ces constructions, seront ajoutés, la viabilisation primaire et secondaire de 10 hectares, un aménagement paysager de 4 000 m2 d’espace vert sur les sites de Locodjro et la cité policière II.