Mondial des nations de pétanque : la Côte d'Ivoire sacrée championne

La coupe du monde de pétanque s'est déroulée à Cotonou en république du Bénin. Lors de cette compétition, les Éléphants pétanqueurs de Côte d'Ivoire ont remporté la victoire face aux Guépards pétanqueurs du Bénin, dimanche 17 septembre 2023.

La Côte d'Ivoire bat le Bénin et remporte le mondial des nations de pétanque

C'est officiel ! Les Éléphants pétanqueurs sont sacrés champions du monde des nations de pétanque. Les ivoiriens composés de la triplette de joueurs professionnels Saman, Maiga et Gnahoré ont réussi à battre les béninois en finale par un score de 13 à 3.

Pour arriver en finale, Maiga et ses coéquipiers ont éliminé successivement la Turquie, le Tchad, la Tunisie avant de s'imposer en finale face au Bénin. Ils ont réussi à hisser le drapeau de la Côte d'Ivoire sous le toit du monde entier.

À en croire Maiga, capitaine de l'équipe ivoirienne, ses coéquipiers et lui ont vraiment eu envie de ramener la première place à la maison. C'est pour cela qu'ils ont mis tout leur coeur dans le jeu. « C'est un honneur pour nous de remporter. On a joué avec le coeur et ça a donné », a-t-il laissé entendre.

La Côte d'Ivoire vient ainsi de détrôner le Bénin qui jusque-là est champion du monde en titre dans la catégorie du mondial des nations de pétanque.