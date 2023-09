Le gouvernement malien ouvre les travaux du forum sur l'enseignement

Le lundi 18 Septembre 2023, le Ministre de l'éducation nationale Amadou Sy Savané a procédé à la cérémonie d'ouverture des travaux de la 2ème édition du forum sur l'enseignement catholique au Mali. Une initiative de la Direction Nationale de l'Enseignement Catholique. Ainsi, plusieurs partenaires sont impliqués dans cette cérémonie pour le bon déroulement des activités. Les partenaires techniques comme financiers : Word Vision, Caritas Mali, Catholic Relief Service(CRS) et bien d'autres.

En effet, le but principal de l'organisation de ce forum vise essentiellement à faire l'état des lieux de l'enseignement catholique au Mali afin de faire des recommandations pour la sauvegarde s'il y a lieu pour procéder ensuite à l'amélioration de sa qualité. De plus, le forum vise également établir le lien entre les différents acteurs ou partisans de l'école au niveau national, diocésain, paroissial et local pour procéder au renforcement des capacités internes comme externes des acteurs du système.

Par ailleurs, plusieurs démarches sont en cours pour l'amélioration et la mise vigueur des décisions issues de ce forum sur l'ouverture des travaux dans l'enseignement au Mali. Il urge de noter que plusieurs programmes étaient passés en revue au cours de cette activité.