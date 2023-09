Côte d’Ivoire : Brice Anoh n’est plus aux commandes du ‘’Grand Talk’’ sur Life TV

Brice Anoh était au lancement de l’émission de débats et d’échanges ‘’Le Grand Talk’’, sur Life TV. Mais, pour la nouvelle saison qui a démarré ce lundi 18 septembre, le présentateur a été remplacé par le couple André Boua et Christelle Mélèdje. Dans une publication sur sa page Facebook, il a tenu à adresser toute sa gratitude à tout le monde.

Brice Anoh ne présente plus l’émission ‘’Le Grand Talk’’

Les téléspectateurs de l’émission ‘’Le Grand Talk’’, sur Life TV ont dû remarquer pour la nouvelle saison qui a démarré le lundi 17 septembre de l’absence du premier présentateur Brice Anoh. Pour la reprise le gouvernail est guidé par André Boua et une nouvelle recrue venue de la RTI, Christelle Mélèdje. C’est le duo qui va conduire l’émission de débat désormais du lundi au vendredi à partir de 19h.

Sauf changement, c’est l’arrivée de Hermann Aboa aux côtés des autres chroniqueurs déjà connus à savoir Daouda Coulibaly, Elisé Bolougbeu, Isabelle vovor et Alain Toussaint. Hermann Aboa avait participé déjà en tant que chroniqueur avec Eric Landry pendant les vacances à l’émission ‘’Le Petit Talk’’.

Aucune raison n’a pas encore été donnée par les responsables de Life TV sur l’éviction de Brice Anoh du ‘’navire’’ du ‘’Grand Talk’’. Mais, le concerné lui-même a fait un post sur sa page Facebook pour remercier ses patrons, tous les acteurs de l’émission ainsi que tous les téléspectateurs durant les trois ans passées à la présentation. ‘’Merci pour ces 3 années passées à conduire, modérer et aider à installer ‘’Le Talk’’, cette belle émission d'échanges et de débats pour un mieux être des populations de notre pays et ailleurs. Merci au PDG Fabrice Sawegnon pour la confiance et le soutien, Merci à la Direction de la chaîne, Merci à toutes les équipes éditoriales et techniques, Merci à tous les membres de mes différentes team au fil des années, Merci aux différents invités qui se sont succédés sur nos plateaux Et surtout merci, merci et merci à vous tous très chers téléspectateurs pour tout votre amour’’, écrit. Tout en souhaitant bonne chance à la nouvelle équipe du Talk avec tout son amour et ses prières afin de voir leur "bébé" devenir encore plus grand et plus beau. Mais, Brice Anoh présente depuis le début des vacances scolaires une nouvelle émission de jeux et divertissement sur Life TV dénommée ‘’Jour de chance’’, avec l’humoriste Deperpignan et Amy Touré. Néanmoins, Brice Anoh annonce que bientôt Dieu voulant une nouvelle aventure l’attend sur la chaîne.