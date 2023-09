Réforme de l'ONU : La proposition radicale de Nathalie Yamb

Nathalie Yamb appelle à une réforme du système des Nations unies. Pour la militante panafricaniste, il faut une refonte du Conseil de sécurité qui passera par la suppression d'un certain statut.

Réforme de l'ONU : Nathalie Yamb appelle à une refonte du Conseil de sécurité

Des dirigeants mondiaux ne cessent d'appeler à une réforme des Nations unies. Au moment où la 78e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU s'ouvre à New York aux États-Unis, la militante panafricaniste Nathalie Yamb a émis sa proposition pour une réforme efficace de l'organisation internationale.

Sur le réseau social X (ex-Tweeter), l'ancienne conseillère exécutive de Mamadou Koulibaly , fondateur de LIDER (Liberté et démocratie pour la République), a appelé à la suppression du statut de membre permanent avec droit de véto au Conseil de sécurité, l'organe exécutif de l'ONU. « L’unique réforme acceptable de l’ONU, c’est la suppression pure et simple du statut de membre permanent avec droit de véto au Conseil de sécurité. Ce doit être un pays, une voix, point », a écrit la Suisso-camerounaise.

Plus loin, elle assure que « même l’octroi d’un siège de membre permanent pour l’Afrique n’apportera aucun changement ». « Soit le statut de membre permanent avec droit de veto saute, soit les pays africains sensés sortent de l’ONU », a lancé la "dame de Sotchi", prenant exemple sur les BRICS qui "ont opté pour le respect de la dignité et de l’égalité des États et des voix au sein de leur plateforme".