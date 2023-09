Côte d'Ivoire : Le PJ-Gouv nécessite 1118 milliards FCFA en 3 ans

Sur la période 2023-2025, le PJ-Gouv (Programme jeune du gouvernement) nécessite un budget de 1 118 milliards de francs CFA. C'est ce qu'a annoncé Mamadou Touré, le ministre de la Promotion de la jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique lors d'un échange à l'occasion des 20 ans de L'Intelligent d'Abidjan.

Côte d'Ivoire-PJ-Gouv : 1,5 million de jeunes impactés

"Regard et sens de l'année de la jeunesse décrétée par le chef de l'État" et "Problématique de l'immigration clandestine : actions entreprises par l'État et perspectives d'avenir pour remédier au fléau". Tels étaient les deux thèmes au centre de la rencontre entre Mamadou Touré et les jeunes le mardi 12 septembre 2023 pour la première journée de la célébration des 20 ans de L'Intelligent d'Abidjan.

Le ministre ivoirien a saisi l'opportunité pour faire des précisions sur le PJ-Gouv. "On parle de 2023, mais ce sont en réalité les trois prochaines années qui sont visées. Parce que le programme qui a été élaboré or le gouvernement, prend en compte la mise en œuvre de la vision du chef de l’État sur les trois prochaines années. L’idée est d’amplifier toutes les réformes et actions en faveur des jeunes et faire en sorte que dans les prochaines années,en dépit de ses résultats déjà obtenus, nous puissions aller encore plus loin. (…) 21 ministères ont travaillé avec le Premier ministre pour sortir le Projet jeune du gouvernement (PJ-Gouv) qui sur la période 2023 -2025 se chiffre à 1118 milliards de F CFA. Sur cette période, 1,5 million de jeunes seront impactés", a fait savoir le ministre de la Promotion de la jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique.

Par ailleurs, Mamadou Touré a fait savoir qu'à son arrivée au pouvoir, Alassane Ouattara avait promis la création d'un million d'emplois en cinq ans, soit 200 000 emplois par an. Il a révélé que selon les données fournies par les statistiques nationales, de 2011 à 2016, le gouvernement ivoirien a créé environ 2,8 millions d'emplois.

"Même en créant 2,8 millions d’emplois sur pratiquement 10 ans, là où vous avez entre 300 et 400 mille jeunes qui arrivent sur le marché du travail chaque année, ça reste encore insuffisant au regard du nombre croissant de jeunes", a reconnu Mamadou Touré.