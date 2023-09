Côte d'Ivoire : les étudiants de l'INP-HB instruits sur l'entrepreneuriat

Inculquer l'idée d'entreprendre aux étudiants et leurs permettre une meilleure insertion professionnelle est l'une des préoccupations majeures des autorités du gouvernement invorien. Ainsi, juste au début de la rentrée solennelle académique 2023-2024, l’Institut national Polytechnique Félix Houphouët-Boigny (INP-HB), a fait le premier pas vers l'entrepreneuriat. À cet effet, la rentrée académique 2023-2024 a été couplée à l'inauguration de l'incubateur de transformation de fèves de cacao offert par la GIZ, l'Agence de coopération allemande. C'est une cérémonie qui a eu lieu le lundi 18 septembre 2023 au sein de l'Institut à Yamoussoukro. Cet événement a été présidé par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, représenté par son directeur de cabinet adjoint, Djimbala Diakité.

L'entrepreneuriat dans le monde universitaire : l'INP-HB fait le premier pas en côte d'Ivoire

«Les clés de réussite de l'entreprenariat jeune dans l'agro-industrie» tel est le thème qui a fait l'objet du lancement des travaux pour la rentrée académique 2023-2024 à l’Institut national Polytechnique Félix Houphouët-Boigny (INP-HB). En effet, plusieurs personnalités ont assisté à cet événement d'envergure. On pouvait noter la présence du préfet de Yamoussoukro, Gando Coulibaly, la représentante de l'ambassadeur de l'Allemagne, Stella Gaetani, de la représentante de la GIZ, Heike Herden, du directeur général de l’INP-HB, Moussa Diaby et des étudiants de l’Institut.

À en croire le ministre Adama Diawara, le choix du thème qui a fait l'objet du lancement des activités académiques s'inscrire dans le cadre d'une réorientation des processus d’enseignement et d’apprentissage universitaire. En plus, c'est une stratégie qui permettra aux jeunes d'avoir des compétences nécessaires leur donnant ainsi d’autres possibilités de sorties professionnelles. « Chers étudiants, vous devez bien comprendre l’entrepreneuriat pour faire des choix professionnels éclairés (…), vous encourageant de ce fait à vous engager dans une activité indépendante et à lancer une entreprise comme voie de carrière si tel sera votre choix en fin de formation » a fait savoir le ministre Adama Diawara au étudiants.

Par ailleurs, il faut retenir que cette initiative est saluée par plusieurs autorités.