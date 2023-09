Côte d’Ivoire : Dominique Ouattara et des députés français parlent de relations diplomatiques

Mardi 19 septembre 2023, Dominique Ouattara a reçu à son cabinet Michèle Tabarot, députée de la 9e circonscription des Alpes-Maritimes, qui avait à ses côtés Bruno Fuchs, député du Haut-Rhin. Les deux h8tes de la Première dame ivoirienne étaient accompagnés de SEM Jean Christophe Belliard, ambassadeur de la République de France en Côte d’Ivoire.

Côte d’Ivoire : Dominique Ouattara accorde une audience à des députés français

C’est le cabinet de la Première dame ivoirienne qui a servi de cadre pour la rencontre entre elle des députés français le mardi 19 septembre 2023. Michèle Tabarot, députée de la 9e circonscription des Alpes-Maritimes et Bruno Fuchs, élu du Haut-Rhin et Dominique Ouattara

En compagnie de Mme Anaïs Polycarpe et de l’ambassadeur de France en Côte d’Ivoire, SEM Jean Christophe Belliard, les élus français et Dominique Ouattara ont échangé autour de l’amélioration des relations diplomatiques entre la France et la Côte d’Ivoire sur les plans de l’aide au développement, la diplomatie et la vie associative.

Par ailleurs, la rencontre a aussi porté sur la question de l’amélioration des conditions de vie des femmes et des jeunes filles.

Outre les députés français, l’épouse du président Alassane Ouattara a reçu en audience Mme Nicole Sulu, cheffe d’entreprise congolaise, fondatrice du premier réseau d'affaire et Think Tank « Sultani Makutano » en République Démocratique du Congo et en Afrique Centrale. Avec son hôte, la fondatrice de Children of Africa a abordé le sujet de la tenue de la 9e édition du Forum "Makutano" qui se tiendra du 20 au 21 septembre 2023 à Abidjan. La Première dame a montré son intérêt pour cet événement servant de liaison entre la Côte d’Ivoire et la République démocratique du Congo.