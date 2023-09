Mali : le gouvernement renforce la consolidation de la justice

Le Ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, Garde des Sceaux, Mamadou Kassougue, a reçu en audience Ahmed Ghanem Ali, Chef de la Division des Affaires Judiciaires et Pénitentiaires de la MINUSMA, qui a achevé sa mission au Mali le mardi 19 septembre 2023. Une mission qui s'inscrit dans le cadre de la consolidation de la justice malienne pour le développement durable.

Le Mali prône pour la consolidation du secteur de la justice et droits des Hommes

À l'occasion, le Ministre de la Justice et des Droits de l'Homme Mamadou Kassougue a exprimé sa reconnaissance et gratitude infinie envers le chef division des affaires judiciaires et pénitentiaires Ali pour ses longs et loyaux services rendus au peuple malien.



En effet, le ministre de la justice a également salué la promptitude de Ali dans les accords de partenariat signés et a mis en avant des valeurs humaines et fraternelles. Cette attitude renforce à nouveau le lien entre ces deux personnalités en particulier et l'intérêt de la nation malienne en général.

En outre, Ahmed Ghanem Ali, de son côté, a exprimé sa sincère reconnaissance envers le Ministre et le peuple malien pour leur hospitalité chaleureuse.

Par ailleurs, il urge de retenir que la rencontre été marquée par la chaleur humaine, l'amour, la convivialité et l'émotion. En dépit, il faut souligner que cette audience s'inscrit dans le cadre de la consolidation de la justice malienne dans le monde.