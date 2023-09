Burkina Faso : la gendarmerie nationale en exercice de simulation

Dans le but de renforcer le corps de la gendarmerie nationale au Burkina Faso, un exercice de simulation est prévu pour ces combattants. L’information a été livrée à travers un communiqué diffusé par les autorités de la Gendarmerie nationale.

Burkina : L’Unité spéciale d'intervention de la Gendarmerie nationale en simulation à Ouagadougou

En effet, on peut lire dans le communiqué que « les populations de la ville de Ouagadougou, et particulièrement celles de la zone du bois et environs, sont informées qu'un exercice de simulation d'attaque terroriste, organisé par l’Unité spéciale d'intervention de la Gendarmerie nationale, aura lieu ce mercredi 20 septembre 2023 entre 14 heures et 16 heures ». À cet effet, cet exercice aura lieu uniquement dans la zone du bois et environs. Il est seulement réservé à l’Unité spéciale d'intervention de la Gendarmerie nationale.

Par ailleurs, les responsables à divers niveaux sont informés et les mesures nécessaires sont prises par le gouvernement en place.

Aussi, la Gendarmerie nationale rassure l'opinion publique que cette séance pratique sera effectuée sans usage d'arme de feu. « Cet exercice se déroulera sans usage d'arme à feu, mais pourrait occasionner divers désagréments, dont la perturbation de la circulation routière. Par conséquent, les populations sont invitées à ne pas paniquer et à vaquer librement à leurs occupations, peut -on lire dans le communiqué.