En difficulté avec les Three Lions, le joueur anglais, Callum Hudson-Odoi, n'exclut pas l'idée d'un retour aux sources et représenter les Black Stars du Ghana. Le joueur anglais veut revenir porter le maillot de son pays d'origine.

"J'y réfléchis encore ", ce joueur anglais pense à un retour aux sources

Callum Hudson-Odoi avait juré la sélection anglaise pour le meilleur et pour le pire. Mais actuellement, le joueur de 22 ans ne semble plus supporter son absence chez les Three Lions depuis quelques années. L'international anglais aux trois sélections, compte changer d'air pour ce qui est de sa carrière internationale.

Le joueur formé à Chelsea et né en Angleterre, pense représenter son pays d'origine, le Ghana. Mais l'incertitude plane toujours dans son esprit. "La décision n'a pas encore été prise. J'y réfléchis encore. Le Ghana est une très bonne option, mais attendons de voir", a-t-il affirmé. Sûrement qu'il prendra une décision dans les mois à venir si sa convocation en équipe d'Angleterre reste toujours une affaire rangée au placard.

Callum Hudson-Odoi a fait ses débuts en sélection anglaise en 2019. Jusqu-là, l'avant-centre compte seulement trois sélections et zéro but au compteur.