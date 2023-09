Burkina Faso : de nouvelles têtes dans le secteur de l'énergie

«Je jure de bien remplir mes fonctions en toute neutralité et impartialité de façon intègre et loyale et de garder le secret sur toute information ou tout fait à caractère confidentiel dont j'aurai connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions», telle est la phrase répétée par chacun des quatre agents de l'autorité de régulation du secteur de l'énergie (ARSE) lors du l'engagement solennel devant les autorités compétentes.

Encore de nouvelles têtes au sein du secteur de l'énergie au Burkina Faso. Il s'agit de quatre agents de l'autorité de régulation du secteur de l'énergie (ARSE) qui ont prêté serment devant le public pour assurer bien la tâche qui leur incombe. Ainsi, Kabré Dayang-Né-Wendé Théophane Herbert Isaac, directeur des services économie et Tarification, Ouoba Damba, Directeur des Affaires Juridiques et du Contentieux, Traoré Cheick Ady Mohamed Sakir, Chef du Service Production et Energie Renouvelable et Zoungrana Valentin, chef du Service Consommateur ont chacun prêté serment devant le tribunal de grande instance de Ouagadougou le mercredi 20 septembre 2023.

À en croire le Directeur des Affaires Juridiques et du Contentieux, cette cérémonie est une formalité légale. « Nous venons d'accomplir une formalité légale essentielle pour le fonctionnement optimal de l'autorité de régulation du secteur de l'énergie. Vous savez, une des missions de l'ARSE est de veiller à l'application de la réglementation concernant le secteur. Qui dit veiller à l'application des textes dit contrôle et qui dit contrôle dit la connaissance de certaines informations sensibles, confidentielles des secrets protégés par la loi» a expliqué Damba Ouoba, Directeur des Affaires Juridiques et du Contentieux