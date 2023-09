La grande campagne du sport roi, la ligue des champions 2023-2024 à démarré ce mardi 19 septembre 2023. L'on se demande déjà qui est Ivan Provedel, le gardien de but de la Lazio Rome?

Ligue des Champions : Découvrez Ivan Provedel, le gardien buteur de la Lazio

Oui, la ligue des champions ou la ligue des merveilles, en tous cas, la première journée des matchs de poule a offert une découverte fantastique. Il s'agit du but égalisateur d'Ivan Provedel le gardien de but de la Lazio Rome contre l'Atletico de Madrid. Un but synonyme à un coup de foudre.

1,95m, 74 kg, 29ans, le gardien italien effectue un appel formidable et une finition exceptionnelle à la 94ème minute malgré son poids et sa taille. Alors que les hommes de Diogo Simone sentaient déjà les 3points dans le compteur, le but d'Ivan Provedel vient donner la vie à la Lazio pour la suite de la campagne.

Né le 17 mars 1994 à Pordenone en Italie, Ivan Provedel surprend le monde du football en écrivant l'histoire. Il avait encore inscrit un but de la tête en février 2020, lors d'une rencontre de Série B entre Ascoli et la Juve Stabia, selon le Figaro.